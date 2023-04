Juve Stabia-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Partenio-Lombardi per Juve Stabia-Avellino, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. Le Vespe sono reduci da ben tre sconfitte consecutive ed hanno bisogno di tornare al successo davanti al proprio pubblico per provare a rientrare in zona playoff. Gli irpini, dal canto loro, dopo lo spettacolare pareggio con il Taranto, vogliono ripartire per riavvicinarsi alle prime dieci del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Giovanni Cristiano.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA