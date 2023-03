Fidelis Andria-Crotone oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fidelis Andria-Crotone, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione padrona di casa versa all’ultimo posto in classifica ed ha bisogno di una svolta per provare a ricucire il gap con le dirette avversarie invischiate nella lotta per la salvezza. I calabresi, dal canto loro, dopo il derby con il Catanzaro capolista vogliono ottenere i tre punti per blindare la seconda posizione in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 16 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

