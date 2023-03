Italia-Giappone oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti World Baseball Classic 2023

Sta per terminare l’attesa per Italia-Giappone, partita valevole per i quarti di finale della World Baseball Classic 2023. Gli uomini di Mike Piazza, che hanno chiuso il girone A con due vittorie e due sconfitte, non vogliono smettere di sognare. Gli azzurri vanno a caccia di una grande prestazione per provare a battere i Samurai e proseguire l’avventura. La formazione nipponica, reduce dal primo posto nella Pool B con quattro successi in altrettante partite, vuole invece rimanere imbattuta ed esultare davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 11.00 italiane di giovedì 16 marzo sul diamante del Tokyo Dome, a Tokyo. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Giappone della massima competizione mondiale per nazionali, che torna dopo sei anni di assenza.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

STREAMING E TV – La partita Italia-Giappone della World Baseball Classic 2023 verrà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ma anche in diretta streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.