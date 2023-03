Dazn, il Clasico Barcellona-Real Madrid gratis su YouTube

Un avvenimento storico per il calcio mondiale, quello che avverrà la prossima domenica, 21 marzo alle ore 21.00 per quello che accadrà fra Barcellona e Real Madrid. Il match, sentitissimo in patria ovviamente, che vale sempre un buon pezzo di Liga sarà visibile per tutti coloro che avranno il piacere di gustarsi il match. Il tutto sarà reso possibile grazie ad un’idea avuta e concretizzata da parte di Dazn.

Il Clasico fra Barcellona e Real Madrid che potrebbe chiudere quasi definitivamente la Liga (grazie ad una vittoria del Barca) o riaprirla (se Ancelotti dovesse vincere) sarà visibile a tutti. Infatti, Dazn proietterà la partita sul proprio canale YouTube con un’edizione speciale del format Coca-Cola Super Match. Tutti i tifosi potranno quinid guardare il match, chattando fra loro con un’ulteriore possibilità: interagire direttamente con gli speaker d’eccezione Christian Vieri e Nicola Ventola, Borja Valero e Gianluca Zambrotta e lasciarsi trasportare dalla regia irriverente ed esclusiva de La Gialappa’s Band, il tutto in diretta.