Lech Poznan-Fiorentina in tv: data, orario e diretta streaming andata quarti Conference League 2022/2023

Lech Poznan-Fiorentina è l’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match. I viola sfidano i polacchi in trasferta in questo atto dei due che compongono il doppio confronto che mette in palio le semifinali della terza competizione europea. L’incontro verrà giocato giovedì 13 aprile, orario di inizio previsto quello delle 21 salvo diverse disposizioni dell’Uefa. La diretta tv sarà trasmessa sui canali Sky Sport, streaming su Sky Go e sulla piattaforma Dazn. TV8 valuterà se trasmettere la partita in chiaro a discapito di Roma o Juventus in Europa League. Sportface.it comunque sia vi terrà informati con aggiornamenti puntuali su tutto quello che serve conoscere.

INFORMAZIONI RITORNO

ANDATA QUARTI DI FINALE

Giovedì 13 aprile

ore 21 Lech Poznan-Fiorentina