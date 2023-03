Monza-Cremonese 1-1, Palladino: “C’è grande rammarico, ma mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto contro la Cremonese nel match dell’U-Power Stadium valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “C’è grande rammarico perché abbiamo fatto il primo tempo migliore da quando siedo su questa panchina, creando diverse palle gol concrete. Avremmo dovuto sbloccarla nel primo tempo, nella ripesa siamo partiti con il freno a mano tirato e non siamo stati bravi. Dopo il gol preso su nostra disattenzione mi è piaciuta la reazione dei miei ragazzi. Ci manca uno step, nei novanta minuti caliamo per un quarto d’ora e dobbiamo cercare di restare costanti nell’arco della gara. Analizzeremo queste piccole cose e ripartiremo da qui. Ad ogni modo sono soddisfatto della prestazione, c’era il rischi di perdere una partita così”.

“Ho cercato di ravvivare una squadra spenta attraverso i cambi. I calciatori che sono entrati in campo hanno fatto molto bene. Peccato non essere riusciti a trovare il guizzo finale. Sono orgoglioso della squadra, vedo una crescita costante. Carlos Augusto? E’ un top della Serie A, difficile trovare un quinto con questa qualità e forza fisica. In Italia non c’è un esterno così e può crescere ancora tanto. Se diventa costante per novanta minuti potrà fare una carriera da top player”, ha concluso l’allenatore biancorosso.