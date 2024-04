Fermana-Lucchese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Lucchese, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra marchigiana è ormai ad un passo dalla retrocessione nel campionato di Serie D, però spera di portare a casa ancora qualche punto in questi ultimi turni per uscire con l’onore delle armi. La compagine toscana, dal suo canto, è in piena lotta per conquistare i playoff e deve assolutamente vincere per non scivolare fuori dalle prime dieci della classifica del girone B. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

