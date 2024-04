Casertana-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Casertana-Picerno, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa finora hanno disputato una grande stagione e ora vogliono chiudere bene centrando il migliori piazzamento possibile in chiave playoff. La compagine ospite, dal suo canto, sta arrancando in questo finale di campionato e spera di vincere in questa trasferta per non perdere altre posizioni, sempre in ottica playoff. La squadra di casa arriva da tre vittorie e un pareggio negli ultimi quattro turni e vuole proseguire la serie positiva per difendere l’attuale quarto posto in classifica. Gli ospiti, invece, spera di portare a casa un successo in trasferta per scavalcare i loro rivali odierni. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

RISULTATI E CLASSIFICA