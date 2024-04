Olbia-Pescara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Olbia-Pescara, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione di casa è sempre più vicina alla retrocessione in Serie D, ma vuole provare ad onorare il campionato fino alla fine regalando una piccola gioia ai propri tifosi. La compagine abruzzese, dal suo canto, è reduce da un’annata al di sotto delle proprie aspettative e ora si ritrova a dover vincere per cercare di assicurarsi un posto nei playoff. La squadra sarda arriva da quattro sconfitte e una vittoria nelle ultime cinque gare e spera di sbloccarsi. Gli ospiti, invece, hanno ottenuto solo un successo nelle ultime cinque e hanno bisogno dei tre punti per restare in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 aprile alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

