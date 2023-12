Fermana-Juventus U23 oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Juventus Under 23, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I marchigiani sono il fanalino di coda del girone B e hanno disperatamente bisogno di conquistare i tre punti per evitare di perdere altro terreno dalle dirette rivali per la salvezza. I bianconeri, dal loro canto, sono molto in difficoltà e un successo li aiuterebbe ad uscire dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

