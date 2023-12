Inseguimento maschile Lenzerheide 2023 biathlon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire l’inseguimento maschile di Lenzerheide 2023, gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Tutti e cinque gli azzurri presenti nella località elvetica sono riusciti a centrare la qualificazione dopo aver terminato la prova sprint all’interno dei migliori sessanta. Didier Bionaz e Tommaso Giacomel hanno chiuso tra i primi venti e, dunque, possono ambire ad un piazzamento nella top ten. Decisamente più complicata, invece, la missione per Elia Zeni, Patrick Braunhofer e Lukas Hofer, molto lontani dalle piazze di vertice.

L’uomo da battere è il tedesco Benedikt Doll, trionfatore nella seconda giornata ai danni del norvegese Johannes Thingnes Boe e del connazionale Philipp Nawrath. Fari puntati anche sull’altro norvegese Sturla Holm Laegreid e sugli altri teutonici Philipp Horn e Johannes Kuehn, sullo svedese Martin Ponsiluoma, sui transalpini Quentin Fillon Maillet e Eric Perrot e sullo sloveno Lovro Planko. Non sono da escludere sorprese da dietro, con tanti atleti di altissima levatura che hanno terminato la gara veloce alle porte dei migliori dieci. Due su tutti sono i norvegesi Tarjei Boe e Svetlad Sjaastad Christiansen.

L’inseguimento maschile di Lenzerheide 2023 è in programma nella giornata di oggi (sabato 16 dicembre), con inizio fissato alle ore 14.40. La diretta televisiva della terza tappa di Coppa del Mondo è affidata ad Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Prevista anche una diretta streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e Eurovision Sports Live. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la gara fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.