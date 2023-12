LIVE – Fermana-Juventus Next Gen 0-1, Serie C 2023/24 (DIRETTA)

I marchigiani sono il fanalino di coda del girone B di Serie C 2023/2024 e hanno disperatamente bisogno di conquistare i tre punti per evitare di perdere altro terreno dalle dirette rivali per la salvezza. I bianconeri, dal loro canto, sono molto in difficoltà e un successo li aiuterebbe ad uscire dalla zona playout. Sportface.it non vi lascerà soli per seguire la gara di sabato 16 dicembre alle ore 16.15 ed offrirà la diretta testuale del match, minuto per minuto.

Fermana-Juventus Next Gen 0-1 (55′ Guerra)

55′- GOL JUVENTUS NEXT GEN! inserimento di Damiani che allarga per Cerri. Cross perfetto per la testa di Guerra, che dentro l’area non perdona

53′- Brivido Juve, Daffara esce male ma poi é bravo a recuperare in mezzo al caos creatosi in area

48′- Spunto di Tilli che si accentra e colpisce di destro, palla fuori non di molto

46′- Inizia il secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Un minuto di recupero concesso dall’arbitro

33′- Questa volta è Furlanetto a sbagliare, regalando palla ad Anghel: poi si rifa il portiere della Fermana che capisce le intuizioni dell’esterno della Next Gen e para ancora

24′- Occasione clamorosa fallita da Guerra! Bella azione corale dei bianconeri, poi Palumbo dalla destra mette dentro un cross basso e Guerra fallisce da due passi

17′- E’ assedio bianconero, Anghelé sterza e di destro la piazza a giro, ma c’è ancora Furlanetto a dire no

15′- Ancora Savona dalla destra, cross per Cerri che colpisce bene ma trova il miracolo di Furlanetto

10′- Da esterno a esterno, cross pennellato di Mulazzi, Turicchia ci arriva in spaccata ma Furlanetto blinda la porta

6′- Punizione dalla trequarti, Palumbo con il mancino ma il pallone si infrange sulla barriera

3′- Cross di Savona, Anghelé prova una rovesciata difficilissima, gli riesce ma il pallone non é indirizzato verso la porta

1′- Fischio d’inizio dell’arbitro Ursini di Pescara

16.10: Ecco le formazioni ufficiali:

Fermana (4-3-3): Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi; Scorza, Fontana, Misuraca; Eleuteri, Semprini, Tilli. All. Protti

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic ; Mulazzi, Damiani, Palombi, Turicchia; Guerra, Cerri, Anghelè. All. Brambilla

16.05: Tutto pronto per la sfida tra Fernana e Juventus Next Gen