Fermana-Gubbio oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Gubbio, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono ultimi in classifica, ma in questo 2024 stanno provando ad invertire la tendenza negativa per togliersi da una situazione estremamente complicata. La compagine umbra, dal suo canto, è in piena zona playoff e ha intenzione di portarsi il più avanti possibile in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 21 gennaio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

