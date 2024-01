Juve Stabia-Giugliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Juve Stabia-Giugliano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventiduesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Menti la capolista sfida una formazione al momento a metà classifica in questo atteso derby campano che vale tantissimo. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 21 gennaio, diretta tv su Sky Sport Calcio e diretta streaming su Sky Go e NOW.

SEGUI IL LIVE