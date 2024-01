Sudafrica-Namibia oggi in tv: canale, orario e streaming Coppa d’Africa 2024

Alle 21:00 di oggi, domenica 21 gennaio avrà luogo il match Sudafrica-Namibia, valido per la seconda giornata del girone E di Coppa d’Africa. Zero punti per il Sudafrica dopo la sconfitta contro il Mali, mentre la Namibia punta a confermarsi dopo la vittoria a sorpresa contro la Tunisia. Snodo cruciale per le ambizioni delle due nazionali, entrambe a caccia di tre punti per alimentare il sogno della fase ad eliminazione diretta. La diretta della partita sarà disponibile in esclusiva tv su Sportitalia (visibile in HD sui canali 60 e 560 del digitale terrestre), oltre che in streaming sull’app e il sito dell’emittente. Sportface.it vi offrirà la cronaca della partita nel post gara.