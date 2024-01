Fermana-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fermana-Carrarese, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono ultimi in classifica, ma sperano di dare seguito al pareggio ottenuto con il Pescara nell’ultima del 2023 per rilanciare le loro ambizioni di salvezza. La formazione toscana, dal suo canto, ha intenzione di restare nelle prime posizioni della classifica e cercherà i tre punti. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

