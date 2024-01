Arezzo-Rimini oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arezzo-Rimini, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La compagine toscana ha intenzione di continuare il proprio cammino verso la qualificazione ai playoff e, nonostante l’obiettivo sia lontano, cercherà di fare un ulteriore passo in avanti. La squadra romagnola, dal suo canto, dopo un avvio di stagione molto difficile è riuscita a rialzare la testa allontanandosi parzialmente dalla zona calda della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 6 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

