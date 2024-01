Arandina-Real Madrid oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Copa del Rey 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Arandina e Real Madrid, valevole per i sedicesimi di finale della Copa del Rey 2023/2024. La squadra di Ancelotti debutta nella competizione contro una squadra di quarta serie, capace di eliminare prima Real Murcia e poi Cadice. Sulla carta si prospetta un match senza storia vista l’enorme differenza di valori in campo, ma ogni tanto succede che Davide batta Golia: sarà questo il caso? La sfida è in programma oggi, sabato 6 gennaio, alle 21:30. Sul territorio italiano non è prevista una diretta televisiva dell’incontro.