Pro Patria-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Pro Patria-Vicenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2023/2024. Si scende in campo a Busto Arsizio alle ore 18.30 di sabato 16 marzo e si affrontano i padroni di casa, ottavi in classifica, e i veneti che sono invece terzi: scontro dunque di alta classifica e in palio punti importanti per quanto riguarda la zona playoff e il miglior piazzamento possibile. Pro Patria-Vicenza sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 252, in streaming su Sky Go e anche su NOW.