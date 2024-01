Feralpisalò-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Lecco, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra padrona di casa, dopo il grande successo ottenuto contro il Catanzaro, vuole trovare continuità in modo tale da abbandonare definitivamente l’ultimo posto in classifica. Il club lombardo è reduce da una sconfitta e ha bisogno di tornare al successo in questo scontro diretto per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 gennaio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

