Giugliano-Picerno oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 20:45 di oggi, sabato 27 gennaio Giugliano e Picerno si sfideranno in occasione della ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Obiettivi, stato d’animo e situazione di classifica diversi per le due squadre. Il Giugliano occupa la dodicesima posizione in classifica, mentre il Picerno vuole continuare a stabilirsi nei piani alti. Al momento la squadra ospite è quinta e con un successo potrebbe persino approdare in top 4. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254 e NOW, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi offrirà una cronaca della partita al triplice fischio.