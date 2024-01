Entella-Vis Pesaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Entella-Vis Pesaro, match del Comunale di Chiavari valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione ligure, dopo la battuta di arresto nel turno precedente, ha bisogno di tornare alla vittoria per non perdere il treno valevole per il terzo posto in classifica. La compagine marchigiana, dal suo canto, vuole provare ad espugnare un campo difficile per acquisire punti salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 gennaio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA