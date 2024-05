Fenerbahce-Monaco oggi in tv: programma, orario e diretta gara-4 playoff Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Fenerbahce-Monaco, valida come gara-4 dei playoff dell’Eurolega 2023/2024 di basket. La formazione turca ha sfruttato al meglio il fattore ambientale in gara-3, vinta grazie a un decisivo allungo nella parte centrale del match, con Calathes e compagni che hanno prevalso anche negli scambi finali della partita, contenendo la furia degli avversari, in cerca della rimonta. In questo modo, il Fenerbahce ha confermato il “break” maturato in gara-1, e hanno ora la possibilità di chiudere i conti. La squadra di coach Obradovic, ovviamente, avrà invece il compito di tentare il colpo esterno per prolungare la contesa a gara-5. La palla a due è fissata alle ore 19:45 di venerdì 3 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Fenerbahce-Monaco, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

RISULTATI PLAYOFF

TABELLONE PLAYOFF

PROGRAMMA PLAYOFF

RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON

IL REGOLAMENTO

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.