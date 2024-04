Formula 1, qualifiche sprint GP Miami 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 vola negli Stati Uniti per disputare la prima tappa oltreoceano del calendario del 2024. Il sesto appuntamento stagionale si disputerà a Miami, futuristico palcoscenico del Circus da due anni. Il paddock saluta la Cina e lascia l’Asia temporaneamente, per tornarci più avanti nella stagione, e si prepara ad una seconda parte di calendario. Il Gran Premio statunitense ospiterà la seconda sprint stagionale, dopo il debutto annuale del format nel fine settimana a Shanghai. Ancora una volta, dunque, è prevista una sola sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche sprint, dalla gara sprint e poi dalle tradizionali qualifiche, con il Gran Premio che concluderà infine la programmazione.

Le prove libere andranno in scena nella giornata di venerdì 3 maggio, con il semaforo verde che scatterà alle 18:30 italiane. Poche ore più tardi, alle 22:30, i venti piloti saranno richiamati in pista per disputare le qualifiche sprint. Questa sessione deciderà la griglia di partenza della mini gara del sabato, senza influenzare in alcun modo le qualifiche tradizionali o il Gran Premio. Le qualifiche sprint non mettono in palio la pole position, assegnata solo nelle qualifiche del giorno successivo. La sessione sarà disponibile in diretta a tutti gli abbonati Sky, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1. In alternativa, è prevista anche la copertura streaming sulle piattaforme di NOW e Sky Go.