F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP di Gran Bretagna 2023 a Silverstone di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. C’è grande attesa per una delle gare più iconiche e amate della stagione, riuscirà la Ferrari a tornare realmente competitiva per la vittoria o ci sarà la prima volta di Verstappen? Si parte alle ore 16 (fuso orario di un’ora) di domani, domenica 9 luglio: la diretta tv è trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay, mentre su TV8 sarà disponibile la differita in replica in chiaro alle ore 19. La diretta testuale, infine, come al solito sarà offerta da Sportface. Ecco a seguire il nostro riepilogo.

Domenica 9 luglio 2023

ore 16 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 19)