F1 GP Gran Bretagna Silverstone 2023, qualifiche oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2023 a Silverstone di Formula 1 saranno visibili oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Back to back sulla storica pista britannica e torna anche il format canonico del weekend, dunque al sabato come di consueto sono previsti Q1, Q2 e Q3 che con cinque eliminazioni per volta andranno a stabilire l’intera griglia di partenza della domenica. Prima ancora, però, spazio alle prove libere 3 che prenderanno il via alle ore 12.30, quindi le qualifiche che avranno inizio alle ore 16 di sabato 8 luglio e saranno visibili in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, con differita anche in chiaro e in replica su TV8 alle ore 19.45. Sportface.it, come al solito, vi aggiornerà in tempo reale con la diretta testuale.

Sabato 8 luglio 2023

ore 16 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8 alle ore 19.45)