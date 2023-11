F1, qualifiche GP Abu Dhabi 2023 replica in chiaro su TV8: orario e come vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi 2023 di F1 sul circuito di Yas Marina saranno visibili in chiaro su TV8, in differita e in replica: andiamo dunque a riepilogare di seguito tutte le informazioni su orario e trasmissione televisiva di questo ventiduesimo e ultimo appuntamento con la caccia alla pole, che si terrà alle ore 15 italiane di sabato 25 novembre. Chi però non dovesse riuscire a seguire le qualifiche in diretta, con trasmissione live su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, mentre per la differita in chiaro si può contare sulla replica di TV8, canale 8 del telecomando, alle ore 18.30. Chi riuscirà a ottenere la pole position? Sportface.it, in ogni caso, vi terrà informati in tempo reale con la diretta testuale, a seguire il nostro riepilogo.

QUALIFICHE OGGI IN TV

LIVE QUALIFICHE

GARA DOMANI IN TV

Sabato 25 novembre 2023

ore 15 Qualifiche su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.30)