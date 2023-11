LIVE – Qualifiche F1 GP Abu Dhabi 2023: risultati, pole e griglia di partenza (DIRETTA)

E’ tutto pronto per la ventiduesima e ultima sessione di qualifiche del Mondiale di F1, che avrà inizio questo pomeriggio per il GP di Abu Dhabi a Yas Marina: ecco la diretta scritta della caccia alla pole che chiude i sabati di qualifica di quest’anno. Scopriremo in tempo reale la formazione della griglia di partenza sul circuito emiratino: come di consueto, il Q1 avrà durata di diciotto minuti con cinque eliminazioni, poi il Q2 da quindici minuti con altre cinque eliminazioni, infine ecco il Q3 da dodici minuti che andrà a decretare la pole position e le prime cinque file della griglia di partenza. Le qualifiche avranno inizio alle ore 15 di sabato 25 novembre, ecco di seguito la nostra diretta scritta.

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

QUALIFICHE OGGI IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O PREMERE F5