Petrosyan Mania 2023, Armen Petrosyan vs Sergio Sanchez oggi in tv: programma, orario e streaming

Tutto pronto per una nuova edizione di Petrosyan Mania. Stasera, sabato 25 novembre, all’Allianz Cloud di Milano Armen Petrosyan, fratello minore di Giorgio, sfiderà lo spagnolo Sergio Sanchez che ha combattuto 110 volte e ha al suo attivo ben 6 titoli mondiali ISAKA e WAKA pro. In palio c’è il titolo del mondo WAKO Pro. L’evento di kickboxing si aprirà alle 18.30 con l’undercard, mentre dalle 21:30 la main card sarà trasmessa in diretta mondiale su DAZN. Protagonisti della serata saranno anche Fabrizio Ruggiero per il WAKO pro World title contro Wassim El Mestari e Riccardo Fumagalli contro Andrea Festa per il titolo italiano. Co-main event sarà la sfida tra Hisni Beqiri e Ovidio Mihali.

Programma sabato 25 novembre

Dalle 21:30, Eddy Vinotti – Lorenzo Malinverno

A seguire, Francesco Maggio – Sheriff Konteh

A seguire, Andrea Festa – Flavio Fumagalli (Titolo italiano Wako Pro)

A seguire, Sudsakorn – Claudio Ivaldi

A seguire, Samo Petje – Mohamed El Aamraoui

A seguire, Fabrizio Ruggiero – Wassim El Mestari (Wako Pro World Title)

A seguire, Hysni Beqiri – Ovidio Mihali

A seguire, Armen Petrosyan – Sergio Sanchez (Wako Pro World Title)