F1 GP Abu Dhabi 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP di Abu Dhabi 2023 di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell’appuntamento sulla pista di Yas Marina. Si chiude una bella stagione, dominata dalla Red Bull e da Verstappen, ma ecco che sul circuito emiratino c’è ancora da assegnare il secondo posto nella classifica costruttori tra Mercedes e Ferrari. La diretta tv sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay alle ore 15 di domenica 26 novembre, su TV8 disponibile la differita in chiaro sul canale 8 del telecomando con la replica alle ore 19. Infine, come al solito, la diretta scritta sarà proposta da Sportface. A seguire ecco il nostro riepilogo.

Domenica 26 novembre 2023

ore 14 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (replica in chiaro su TV8 alle ore 19)