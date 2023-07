F1 GP Belgio Spa 2023, gara oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara di F1 del Gran Premio del Belgio 2023 a Spa sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. E’ il momento della dodicesima gara stagionale, dopo un weekend assolutamente adrenalinico con la sprint al sabato e la pioggia a interferire. Parte dalla pole Leclerc, Verstappen cerca la rimonta sulla pista belga, poi un mese di pausa. Appuntamento alle ore 15 di domenica 30 luglio con la diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Summer, streaming su Sky Go per gli abbonati e anche su Now: su TV8 sarà disponibile la differita in chiaro in replica al canale 8 del telecomando alle ore 18. Su Sportface infine vi terremo informati con la diretta scritta per farvi vivere tutte le emozioni in tempo reale. Ecco di seguito il riepilogo, GP Belgio gara oggi tv.

COME VEDERE LA REPLICA IN CHIARO

SEGUI IL LIVE

LE PREVISIONI METEO

Domenica 30 luglio 2023

ore 15 Gara su Sky Sport Summer e Sky Sport F1 (in replica in chiaro su TV8 alle ore 18)