F1 GP Belgio Spa 2023, previsioni meteo gara oggi: minaccia pioggia come due anni fa

E’ tutto pronto per il GP del Belgio 2023 a Spa: siamo su un circuito leggendario, l’Università della F1, e nel 2021 ricordano tutti come la pioggia impattò sulla gara, andando a far disputare appena due giri dietro safety car e nulla più. Anche quest’anno, nonostante un anticipo di un mese nel calendario rispetto al consueto, il rischio maltempo è alto e allora andiamo a consultare le previsioni meteo per la gara di oggi, domenica 30 luglio. Dopo il bagnato di venerdì e sabato, le precipitazioni sono attese anche nell’ultimo giorno del weekend.

La pioggia, infatti, potrebbe arrivare anche quest’oggi, per fortuna però le previsioni sono in miglioramento. Dei deboli rovesci, dunque senza scenari apocalittici come due anni fa, potrebbero presentarsi sul circuito di Spa proprio durante la gara, che inizierà alle ore 15, costringendo i piloti a montare le mescole intermedie o full wet, ma per fortuna – pare – senza dover portare a bandiere rosse, ritardi o cancellazioni. Sarà molto forte, invece, il vento, con raffiche fino a 42-45 km/h, picco alle ore 16. Le temperature oscilleranno tra i 17 e 18 gradi.

