LIVE – Gara F1 GP Belgio Spa 2023: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

La diretta live della gara del GP del Belgio 2023 a Spa di F1: in tempo reale andremo a seguire il dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale, con Charles Leclerc che partirà in pole position in virtù della penalità di Verstappen che aveva centrato il miglior tempo nella qualifica di venerdì. Proverà ad approfittarne Perez, anche Sainz cerca di sognare in grande. Si parte alle ore 15 di domenica 30 luglio, chi riuscirà a vincere? Di seguito vi proponiamo la nostra diretta live della gara del GP del Belgio.

