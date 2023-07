Cocciaretto-Burel in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Losanna 2023

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Clara Burel nella finale del WTA 250 di Losanna 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città svizzera. Dopo le due vittorie in tre set al primo e al secondo turno, la giocatrice azzurra ha vinto un’altra battaglia lunghissima per staccare il pass per l’atto conclusivo. Sconfitta dopo oltre tre ore e mezza l’ungherese Bondar, con tanto di svariate interruzioni per pioggia. Arriverà in finale con un pizzico di stanchezza però anche la francese Burel, che ha impiegato 2h29′ per battere in rimonta la connazionale Parry. Cocciaretto ha vinto l’unico precedente, lo scorso anno sulla terra battuta, e va a caccia sia del primo titolo Wta che del best ranking.

Cocciaretto e Burel scenderanno in campo domenica 30 luglio, alle ore 13.00 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale tra Cocciaretto e Burel garantendo ai propri lettori aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.