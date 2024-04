F1, gara GP Cina 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 torna in Cina per il quinto appuntamento della stagione 2024. Il circuito di Shanghai riprende ad ospitare il paddock dopo una sosta durata quattro anni a causa della pandemia da Covid-19, che ha impedito l’organizzazione dell’evento dal 2019 alla stagione scorsa. Il Circus torna in terra cinese con due grandi novità: la presenza di un eroe di casa in griglia – Zhou Guanyu della Stake – e l’organizzazione della prima Sprint dell’anno. A Shanghai andranno dunque in scena due gare, quella più corta il sabato e il tradizionale Gran Premio la domenica.

La gara domenicale avrà luogo domenica 21 aprile, dopo una settimana di stop a seguito del Gran Premio del Giappone. Lo spegnimento dei semafori è previsto per le ore 09:00 italiane, mentre in Cina sarà pomeriggio. La griglia di partenza del Gran Premio sarà deciso dalle tradizionali qualifiche, con la sprint che non intaccherà in alcun modo la corsa che chiuderà il fine settimana. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma sarà disponibile la diretta streaming anche su Sky Go e NOW.