F1, Sprint GP Cina 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 torna in Cina con grandi novità. Il circus è pronto a scendere in pista sull’asfalto di Shanghai, dove il Gran Premio non ha luogo dal 2019. A seguito della pandemia da Covid-19, infatti, la Cina non ha potuto organizzare l’evento per quattro edizioni, tornando in calendario solo nel 2024. Le squadre, che dovranno affrontare il circuito per la prima volta con le nuove monoposto, si preparano ad un’ulteriore sfida: la prima Sprint della stagione. La Formula 1, che ha ideato questo format due anni fa, arriva in terra cinese per la prima delle sei sprint previste per il calendario di quest’anno.

A casa di Zhou Guanyu si vedranno dunque due gare: quella di domenica, il tradizionale Gran Premio, e la ‘mini-gara’ del sabato. La sprint andrà in scena sabato 20 aprile, il giorno dopo le qualifiche sprint. I semafori si spegneranno alle 05:00 del mattino italiane e la gara durerà un’ora, terminando alle 6:00. I risultati della corsa non influenzeranno l’ordine di partenza del Gran Premio domenicale. La sprint inoltre assegnerà metà dei punti dalla prima all’ottava posizione. La gara sarà visibile in diretta agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma è garantita la diretta streaming anche sulle piattaforme Sky Go e NOW. Infine, la Sprint verrà trasmessa in live anche da TV8.