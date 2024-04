F1, GP Cina 2024: programma, date, orari e diretta tv

La Formula 1 lascia la terra del sol levante dopo il Gran Premio del Giappone, per svolgere un secondo appuntamento nel continente asiatico. Dopo quattro anni di assenza a causa della pandemia da Covid-19 che ha fatto annullare l’evento tra il 2020 e il 2023, il Circus atterra a Shanghai per il Gran Premio di Cina. Zhou Guanyu avrà così la possibilità di vivere la propria gara di casa per la prima volta dal suo debutto nella categoria regina. Il fine settimana sarà ricco di sorprese, con Shanghai pronta ad ospitare la prima gara sprint dell’anno. Il Gran Premio avrà luogo tra il 19 e il 21 aprile, con due settimane di stop previste dopo l’appuntamento giapponese.

Si scenderà in pista per la prima e unica sessione di prove libere alle 05:30 italiane di venerdì 19 aprile. Nella stessa giornata, alle 09:30, ecco che scatterà il semaforo verde per le qualifiche sprint. Al termine della sessione verrà assegnata la prima posizione in griglia valida solo per la ‘mini-gara’ del sabato. La prima sprint del 2024 andrà in scena sabato 20 aprile alle 05:00 italiane, seguita, poche ore dopo la seconda qualifica del fine settimana. A partire dalle 09:00 infatti, di nuovo tutti in pista per la pole position, che verrà assegnata all’incirca alle 10:00. Domenica 21 aprile andrà in scena la gara tradizionale, che scatterà alle 09:00 italiane. Tutte le sessioni saranno visibili agli abbonati Sky sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, oltreché in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre, la gara sprint, sarà visibile in diretta anche su TV8.