Europei a squadre Podebrady 2023 in tv oggi: canale, orario e diretta streaming marcia

Tutto pronto per gli Europei a squadre di Marcia di Podebrady 2023: ecco tutte le informazioni per seguire l’evento. La città della Repubblica Ceca ospita la rassegna continentale per team, test importante dopo gli Europei indoor e a tre mesi dai Mondiali di Budapest (19-27 agosto). L’Italia del dt Antonio La Torre va a caccia di nuove soddisfazioni con un contingente di 23 atleti (11 uomini e 12 donne), fra cui spiccano i campioni olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano, al rientro dopo quasi due anni di stop forzato. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 7.30 italiane di domenica 21 aprile con la partenza delle 35 km, seguite da 20km e 10km. Di seguito il programma orario dettagliato e tutte le informazioni per seguire gli Europei a squadre di marcia 2023.

STREAMING E TV – Le gare degli Europei a squadre di marcia di Podebrady 2023 saranno trasmesse interamente e gratuitamente in diretta streaming sul canale YouTube European Athletics (collegamento a partire dalle ore 7.25). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi nemmeno un’emozione.

PROGRAMMA ORARIO DOMENICA 21 MAGGIO

7.30 35 km uomini e donne

11.40 20 km donne

14.10 20 km uomini

16.20 10 km under 20 uomini

17.25 10 km under 20 donne