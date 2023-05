Allegri-Szczesny, i tifosi si schierano dalla parte del portiere: “Cacciate Max”

Non sono passate inosservate le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Juventus in risposta alle frasi di Wojciech Szczesny, che dopo l’eliminazione a Siviglia aveva parlato in modo schietto delle difficoltà della squadra bianconera. Il polacco aveva detto: “Se io faccio tante parate non è un buona segnale per la prestazione. Sono inutili. Rimane una stagione senza trofei. Alla Juve si compete per vincerli, non per partecipare. Con tutte le difficoltà, la crescita di ragazzi ma rimane una stagione senza trofei quindi non benissimo. Ora anche siamo secondi in classifica, però non so se lunedì ci sarà la nuova penalizzazione. C’è confusione. Per arrivare al successo ci vuole ordine. Quest’anno è stato molto strano e particolare”.

E Allegri non ha evidentemente gradito: “Szczesny? Quando si giocano le partite dovremmo star sempre zitti, già faccio fatica a parlare io. A caldo si possono dire cose inesatte, già faccio fatica io. La squadra a Siviglia ha fatto tutto quello che poteva fare nel migliore dei modi, siamo stati imprecisi in attacco e concesso un gol evitabile, ma sono cose che capitano. Szczesny non so le parole esatte che ha detto, magari ha sbagliato l’uso dei termini non conoscendo bene l’italiano. Mentre Cuadrado ha fatto una battuta”. E i social sono tutti dalla parte del portiere polacco, con i tifosi bianconeri che chiedono alla società di esonerare Allegri, anche in virtù di queste parole che lascerebbero trasparire difficoltà nella gestione dello spogliatoio. “Cacciate Max”, “Parla italiano meglio di te”. Ecco alcuni dei tantissimi tweet.

