LIVE – Europei a squadre marcia Podebrady 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale live degli Europei a squadre di Marcia di Podebrady 2023: ecco tutte le informazioni per seguire l’evento. La città della Repubblica Ceca ospita la rassegna continentale per team, test importante dopo gli Europei indoor e a tre mesi dai Mondiali di Budapest (19-27 agosto). L’Italia del dt Antonio La Torre va a caccia di nuove soddisfazioni con un contingente di 23 atleti (11 uomini e 12 donne), fra cui spiccano i campioni olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano, al rientro dopo quasi due anni di stop forzato. Grande attesa dunque per l’evento che si preannuncia spettacolare: chi trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 7.30 italiane di domenica 21 aprile con la partenza delle 35 km, seguite da 20km e 10km. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live degli Europei a squadre di marcia di Podebrady 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

Appuntamento alle 11:40 con la 20 km femminile!

10.22 – Completa la top 5 un’altra italiana, Nicole Colombi, con il crono di 2:52.13

10.20 – Personale per Federica Curiazzi, quarta in 2:49.39

10.16 – Completano il podio femminile le spagnole Gonzalez (seconda) e Montesinos (terza).

10.10 – Questo il podio a squadre maschile:

Spagna 12 punti Italia 23 punti Ucraina 36 punti

10.08 – RECORD DEL MONDO PER MARIA PEREZ! 2:37.15 IL TEMPO DELLA SPAGNOLA.

10.05 – Dodicesimo posto per Stefano Chiesa. L’Italia si gioca la seconda piazza con la Germania.

10.03 – Pochi dubbi sulla medaglia d’oro a squadre, che andrà alla Spagna in virtù di 1°, 3° e 8° posto.

10.02 – Ottime notizie per l’Italia anche con il sesto posto di Riccardo Orsoni.

10.01 – Quinto posto per Andrea Agrusti, che fa segnare il personale in 2:30.16 e scoppia in lacrime.

9.57 – Secondo posto per il tedesco Linke a +1.30. Terzo un altro spagnolo, Lopez, a +1.58.

9.56 – Martin vince la 35 km e regala la medaglia d’oro alla Spagna. 2:25.35 il suo crono, che è anche il nuovo record spagnolo.

9.52 – Ultimo giro per Martin, che si appresta a trionfare con merito. Per il secondo posto sarà invece battaglia tra Linke e Lopez.

9.50 – Maria Perez non accenna a calare e incrementa il proprio vantaggio sulle inseguitrici.

9.48 – Le telecamere indugiano sullo spagnolo Martin, capace di dominare dall’inizio alla fine.

9.40 – Grande rimonta di Agrusti, che sta recuperando terreno sui rivali e spera di regalare punti importanti all’Italia.

9.30 – Per quanto riguarda l’Italia, nel femminile ci sono Curiazzi al quarto posto e Colombi al quinto. Nel maschile, invece, stazionano in top 10 Agrusti, Orsoni e Chiesa.

9.28 – Entrambe le gare sono vicine alla conclusione. A vincerle, salvo sorprese, saranno gli spagnoli Martin e Perez. Punti importanti per la compagine iberica arriveranno anche dai piazzamenti degli altri atleti.

9.25 – Penalizzato il francese Quinion, che nel tentativo di raggiungere Martin ha esagerato (aveva già ricevuto due warning).

9.19 – Trionfo sempre più vicino per Maria Perez, dominante all’ennesima potenza. Quasi cinque i minuti di vantaggio sulle rivali.

9.14 – 10 km al termine. Attenzione perché Quinion si è portato a 12 secondi dal leader. Orsoni e Chiesa invece si confermano rispettivamente sesto e settimo.

9.08 – Nel maschile, invece, Quinion tiene botta e resta in scia di Lopez, mentre gli altri due continuano a perdere terreno.

9.03 – 1:35.23 il tempo di Maria Perez all’intermedio dei 21 km. Oltre 4 minuti di ritardo per le avversarie, ma purtroppo si stacca anche Curiazzi dal podio, distante più di un minuto.

8.55 – 15 km al termine della prova maschile. Lopez conserva 20 secondi di vantaggio su Quinion e quasi un minuto su Lopez e Linke.

8.45 – Nel maschile i primi quattro sembrano irraggiungibili, mentre è battaglia per tutte le altre posizioni della top 10. In corsa anche tre azzurri: Orsoni, Chiesa e Agrusti.

8.43 – Continua ad accelerare il passo Maria Perez, che a ogni intermedio guadagna sulle avversarie. Che gara della spagnola!

8.37 – Gli uomini sono entrati nella seconda metà di gara, ma il copione non cambia e le prime quattro posizione restano invariate, così come i distacchi.

8.32 – Perez in totale controllo delle operazioni al km 14. Oltre due minuti di ritardo per Montesinos e Gonzalez, a loro volta tallonate da Curiazzi a 30 secondi.

8.28 – Al km 13, Martin ha 16 secondi di vantaggio su Quinion e 30 sul duo Lopez-Linke. Bene gli azzurri, con Orsoni sesto e Chiesa settimo.

8.25 – Non mollano le azzurre: all’11 km Federica Curiazzi è quarta, Nicole Colombi quinta.

8.20 – Quinion recupera una manciata di secondi sul leader Martin. In top 10 l’azzurro Stefano Chiesa, proprio davanti ad Andrea Agrusti. Il migliore però è Riccardo Orsoni, settimo.

8.15 – Nel femminile invece è un assolo spagnolo, con Maria Perez che conduce davanti alle connazionali Montesinos e Gonzalez.

8.03 – Superato il km 8. Martin prova a staccarsi dai rivali, ora distanti 20 secondi.

7.50 – Sempre loro 4 davanti a tutti, con un vantaggio superiore al minuto sugli inseguitori.

7.38 – Nel maschile, dopo 2 km c’è al comando lo spagnolo Martin davanti al francese Quinion e al connazionale Lopez. Sullo sfondo il tedesco Linke.

7.30 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale degli Europei a squadre di marcia. Si parte con la 35 km!