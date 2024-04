Europei Rimini 2024 ginnastica artistica, finali specialità maschili oggi in tv: canale, orari e streaming venerdì 26 aprile

Tutto pronto per le prime finali di specialità maschili senior degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica, in programma venerdì 26 aprile: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. La rassegna continentale, tappa importante di avvicinamento verso i Giochi Olimpici di Parigi, prosegue con le prime finali per attrezzo. Dopo lo splendido bronzo nel concorso generale, Yumin Abbadini torna in pedana per provare ad inserirsi nella lotta per le medaglie a corpo libero e cavallo con maniglie. Nell’atto conclusivo agli anelli, invece, per l’Italia ci saranno Salvatore Maresca e Marco Lodadio. Si preannuncia nuovamente grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 18.00 di venerdì 26 aprile alla Fiera di Rimini. Di seguito, il programma di giornata e tutte le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Le finali di specialità maschili seniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica sono visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA FINALI VENERDI’ 26 APRILE

Dalle ore 18.00 alle ore 20.20

Finali di specialità seniores maschili a corpo libero, cavallo con maniglie e anelli