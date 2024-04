Darderi-Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Taylor Fritz nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Esordio da incorniciare per l’azzurro, che ha superato in due comodi set uno spento Monfils. Ora però l’asticella si alza perché sulla sua strada troverà l’americano Fritz, che non ha nella terra battuta la sua superficie preferita, ma è reduce dalla finale raggiunta a Monaco di Baviera. Inoltre, con il suo buon servizio e i potenti colpi da fondo potrà far male viste le condizioni particolari in cui si gioca il torneo madrileno. Darderi potrà comunque dire la sua e non partirà assolutamente spacciato: non ci sono precedenti tra i due.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Darderi e Fritz scenderanno in campo venerdì 26 aprile, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il secondo turno tra Darderi e Fritz, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.