Ciclismo, Giro di Romandia 2024 terza tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Giro di Romandia 2024 prosegue oggi con la terza tappa, la cronometro individuale di 15,5 chilometri con partenza e arrivo a Oron. Una giornata importante nell’economia della 77esima edizione della corsa svizzera, visto che questa prova contro il tempo potrebbe portare cambiamenti importanti alla classifica generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la frazione odierna.

GIRO DI ROMANDIA 2024: PERCORSO E ALTIMETRIA DI TUTTE LE TAPPE

START LIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via in ordine inverso di classifica, con un intervallo di un minuto che diventerà poi di due minuti per i primi 20 della generale. Il primo a prendere il via sarà il belga Van Tricht alle ore 14:24, mentre il leader della generale Thibau Nys scatterà per ultimo alle ore 17:15. La terza tappa del Giro di Romandia 2024 sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Eurosport a partire dalle ore 15:30, con la possibilità di seguire la corsa in diretta streaming su Discovery+, Eurosport.it, Dazn, Now e Sky Go. Sportface.it vi racconterà giorno dopo giorno la corsa svizzera con classifiche, cronache e tanto altro ancora.