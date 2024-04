Errani-Romero Gormaz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wta Madrid 2024

Sara Errani se la vedrà contro Leyre Romero Gormaz nel turno decisivo del tabellone di qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della capitale spagnola. Una bella vittoria in rimonta per l’azzurra, reduce da un buon risultato anche la scorsa settimana a Stoccarda. Riera arrivava infatti da ben dieci partite consecutive vinte tra Billie Jean King Cup e l’ITF di Chiasso. Ora tra Sara e il main draw c’è a sorpresa la tennista di casa, che al primo turno ha estromesso dal torneo la francese Oceane Dodin. L’iberica è una giocatrice in crescita, ma comunque abituata a livelli più bassi, avendo frequentato soltanto tornei ITF.

Errani e Romero Gormaz scenderanno in campo oggi, martedì 23 aprile, come 4° match dalle 11:00. La diretta televisiva del torneo è affidata a Sky Sport, che monitora l’evento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Non è prevista tuttavia una diretta dei match di qualificazioni dato che non sono prodotti per le televisioni.