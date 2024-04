Arsenal-Chelsea oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2023/2024

Oggi alle 21.00, Arsenal e Chelsea si sfidano nel match valido per la 29ª di Premier League 2023/2024. I Gunners possono allungare a +3 sul Liverpool secondo, mentre i Blues cercano un piazzamento in zona Europa League. Si giocherà all’Emirates Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K (213). Arsenal-Chelsea sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e utilizzando Sky Go, app gratuita per gli utenti Sky.