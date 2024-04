Inter: ecco quanto soldi incasseranno i nerazzurri con lo scudetto

Il derby tra Milan e Inter è alle porte. Una stracittadina che questa sera potrebbe entrare nella storia. E non per le sue implicazioni europee, come successo un anno fa, bensì in termini di classifica. Battendo i cugini, infatti, i nerazzurri conquisterebbero lo scudetto con cinque giornate di anticipo. Uno smacco che i tifosi milanisti vorrebbero ovviamente evitare, così da non dover ricordare la data di oggi nei prossimi anni.

La posta in palio è enorme e la squadra di Inzaghi lo sa. Anche il presidente Zhang dalla Cina ha caricato i ragazzi con un videomessaggio: “Non c’è bisogno di motivarvi prima di un derby. Vi voglio solo ringraziare per quello che avete fatto finora. Domani giocate per godervi la partita perché se non dovesse succedere domani, succederà presto”.

QUANTI SOLDI PRENDEREBBE L’INTER

Un titolo importante, mai in discussione, che oltre a cucire una stella in più sullo stemma e sulle maglie nerazzurre, porterebbe con sé importanti introiti economici: circa 100 milioni di euro, come evidenziato dal club nella relazione di Inter Media and Communications, la società in cui confluiscono tutti i ricavi da sponsor e diritti televisivi. L’ingente somma si unirà ai circa 24 milioni di euro provenienti dai diritti tv e ai circa 19 provenienti dalla Uefa per la qualificazione alla Champions League 2025.