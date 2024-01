Alessandria-Arzignano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Alessandria-Arzignano, match dello stadio Moccagatta valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono ultimi in classifica e hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per tornare a sperare nella salvezza. La formazione ospite è reduce da un bel successo e vuole proseguire su questa strada per tenersi a debita distanza dalla zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 27 gennaio alle ore 16:15 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

