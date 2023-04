Entella-Pontedera oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Entella-Pontedera sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Rimonta da urlo dei liguri, ai quali manca l’ultimo sforzo, sperando in un passo falso ulteriore della Reggiana: la squadra di Chiavari al Comunale cerca un’altra vittoria per sperare nella promozione diretta fino alla fine, i toscani sono già ai playoff e cercano il miglior piazzamento. Calcio d’inizio alle ore 17.30 di sabato 1 aprile, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn.

