Montevarchi-San Donato Tavarnelle oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Montevarchi-San Donato Tavarnelle sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Sfida di clamorosa importanza per il campionato di entrambe, visto che la terzultima sfida l’ultima e per questo i punti contano tantissimo per evitare la retrocessione. Si inizia alle ore 17.30 di sabato 1 aprile, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go e in versione integrale su Eleven Sports, disponibile anche su Dazn.