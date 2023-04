LIVE – Virtus Entella-Pontedera, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

Attesa per il match tra Entella e Pontedera. La sfida è valida per la trentacinquesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023 e avrà luogo alle 17:30 di oggi, sabato 1 aprile. Di fronte l’Entella, seconda forza del campionto, e la Pontedera che deve accontentarsi per ora del settimo posto. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti nell’arco dei novanta minuti.

Entella-Pontedera (ore 17:30)